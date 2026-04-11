Действия приносят противоречия: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 13 по 19 апреля от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Яркий аккорд вначале сменяется бесцветной обыденностью под конец. Сразу два дня потери идут перед весьма сдержанными выходными. Все дела лучше планировать на начало недели. Лучшими будут понедельник и вторник. Начиная со среды у недели пропадает настроение как у первоклассника, который уселся смотреть документальный фильм о научных прорывах в высшей математике.

Понедельник, 13 апреля 2026 года

День Огненной змеи

Обязательно воспользуйтесь яркими энергиями этого дня для ремонта, переезда в новый дом, земляных работ и других важных событий. Хороша в этот день будет генеральная уборка. Также отличной идеей на уходящей Луне будет начать избавляться от чего-то плохого в жизни — может быть, это плохая привычка или лишний вес, или какой-то хлам, который вы раньше не решались выбросить или выставить на продажу.

Этот день открывает двери, открывает новые возможности благодаря структуре Зеленый дракон сияет — она очень хороша для поиска поддержки и покровительства, планирования.

Совет книги перемен: последовательность и бережное отношение к ресурсам через терпение приведет к успеху.

Вторник, 14 апреля 2026 года

День Каменной лошади

В день каменной лошади деньги оказываются «под наказанием», поэтому будьте внимательнее когда проводите какие-то финансовые операции. В этом дне притаилась звезда Безумного Призрака и Пустоты — счастливых энергий от них ждать не приходится. Сегодня допустимо подписывать незначительные бумаги и собирать долги.

Совет книги перемен: жертвенник — метафора внутреннего котла, в котором переплавляются старые установки в новые качества.

Среда, 15 апреля 2026 года

День Земляной козы

В этом дне много запутанности, ложной информации, могут быть удары в спину и тайные сговоры. Предпринимать активные действия не следует, а вот заниматься подготовкой проектов можно. Он вообще подходит для самых обычных дел, хоть звезды и могут потянуть на подвиги.

Совет книги перемен: в отношениях лучше всего сфокусироваться на работе над укреплением связей. В здоровье — отличное время для восстановления и лечения хронических заболеваний.

Четверг, 16 апреля 2026 года

День Стальной обезьяны

День потери несет в себе груз бессмысленности. Все действия этого дня будут пустой тратой времени. Планировать что-либо на него будет ошибкой. Импульсивные решения этого дня заставят о себе пожалеть. Структура дня одна из худших — расклад войны — указывает на неблагоприятные энергии по дню.

Совет книги перемен: важно не бороться с обстоятельствами в лоб, а адаптироваться, накапливать ресурсы и действовать осознанно.

Пятница, 17 апреля 2026 года

День Золотого петуха

Еще один день потери, все инициативы дня будут пустой тратой времени. Идеи, которые придут в голову сегодня, лучше запишите и протестируйте в другое время. Да и о структуре авторы древних текстов пишут, не сдерживая негативных слов: все действия приносят противоречия, ссоры, богатство уходит, начинания неуспешны, связи рушатся, понимание теряется, лучше оставаться на месте или отступать.

Совет книги перемен: это лучшее время для тонкой настройки, а не для рывков — цените маленькие победы, и они приведут к большим.

Суббота, 18 апреля 2026 года

День Водной собаки

Не лучший день для созидания. Он собирает самые плохие звезды, может принести проблемы, ошибки, задержки, отказы, нарушение планов. Сам по себе он способствует проявлению гибкости и уводит инициативы в пустоту.

Совет книги перемен: стратегия накопления сил — гармоничного объединения людей, ресурсов и идей вокруг общей цели.

Воскресенье, 19 апреля 2026 года

День Водной свиньи

День слабости шести командиров: жизненная сила этого дня слаба, нестабильна и может принести проблемы по здоровью. Это последний день 60-дневного цикла китайского календаря и он не может дать сильной энергетической поддержки вашим делам. Инициативы могут иметь счастливое завершение, однако лучше поберечь силы для дней с более устойчивой энергией. Отдохните в свое удовольствие — это будет лучшим решением на сегодня.

Совет книги перемен: то, что не выдерживает давления обстоятельств, должно уйти, освобождая место новому.

