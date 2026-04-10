«Роскосмос» и Росреестр договорились вести зондирование Земли

«Роскосмос» и Росреестр сегодня объединили усилия ради сервисов, которыми пользуются все россияне. Они будут вести дистанционное зондирование Земли и создавать подробные карты для навигации, которыми смогут пользоваться не только обычные люди, но и бизнес.

О том, что интерес предпринимателей к земной орбите растет, говорили на первом космическом форуме в Москве. Компании сейчас работают над созданием частных спутников связи, которые в будущем могут значительно упростить цифровизацию нашей страны.

«Мы понимаем, что низкоорбитальные спутники связи, а мы занимаемся их созданием, это крайне важная, сложная инженерная платформа для создания цифровых сервисов. Фактически мы строим новую инфраструктуру связи», — заявил предприниматель Алексей Шелобков.

Погрузиться в космическую тему сейчас может каждый благодаря медиафасадам на улицах российских городов. Через них о достижениях отрасли, истории и планах на будущее смогут узнать более 25 миллионов человек.

