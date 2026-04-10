Национальная Медиа Группа стала лауреатом премии «Наш вклад»

Жюри отметили программу Пятого канала «День Ангела».

Новость, которой мы всегда особенно рады делиться с нашими зрителями. Холдинг Национальная Медиа Группа, в который входит Пятый канал, стал лауреатом премии «Наш вклад». Этой наградой отмечают бизнес и некоммерческие организации за поддержку и достижение целей национальных проектов. Высокую оценку жюри получила программа нашего канала — «День Ангела», которая помогает воспитанникам детских домов обрести семьи.

«В каждый проект, который мы делаем, мы стараемся вкладывать также социальный аспект, поднимать важные для страны, для общества темы. Передача „День ангела“, которая уже много лет существует на Пятом канале. И передача, благодаря которой почти 500 детей нашли семьи, были усыновлены, приняты в семью. И вообще вот эту тему приемного родительства, конечно, очень сильно в стране продвинули», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Премию вручает автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты». НМГ получила ее в номинации «Крупный бизнес. Сетевой».

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.84
-0.46 90.88
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Национальная Медиа Группа стала лауреатом премии «Наш вклад»

Сейчас читают

«Выживаемость менее 5%»: онколог оценил состояние Лерчек
Охрана для шоколада: грузовики KitKat начали ездить с конвоем после дерзкого ограбления
Опасный недосып: как нехватка сна разрушает психику и здоровье
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео