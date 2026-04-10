Национальная Медиа Группа стала лауреатом премии «Наш вклад»

Новость, которой мы всегда особенно рады делиться с нашими зрителями. Холдинг Национальная Медиа Группа, в который входит Пятый канал, стал лауреатом премии «Наш вклад». Этой наградой отмечают бизнес и некоммерческие организации за поддержку и достижение целей национальных проектов. Высокую оценку жюри получила программа нашего канала — «День Ангела», которая помогает воспитанникам детских домов обрести семьи.

«В каждый проект, который мы делаем, мы стараемся вкладывать также социальный аспект, поднимать важные для страны, для общества темы. Передача „День ангела“, которая уже много лет существует на Пятом канале. И передача, благодаря которой почти 500 детей нашли семьи, были усыновлены, приняты в семью. И вообще вот эту тему приемного родительства, конечно, очень сильно в стране продвинули», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Премию вручает автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты». НМГ получила ее в номинации «Крупный бизнес. Сетевой».

