В Венгрии стартовали парламентские выборы

Наша Служба внешней разведки продолжает срывать покровы с брюссельского закулисья. Евробюрократы, оказывается, уже приступили к тайной проработке создания собственного ядерного потенциала.

Сначала хотят задействовать французские и британские технологии, уже имеющиеся, а затем подключить другие страны. Германию, например. У нее после закрытия атомных электростанций накопилось много — очень много — материалов. И при наличии политической воли ей потребуется не более месяца, чтобы приступить к производству. Месяц.

Но, понимая уровень людей, которые сегодня принимают решения в Брюсселе и Берлине, становится не просто тревожно. Ядерное оружие в руках тех, кто ради собственных амбиций продолжает науськивать Украину на Россию. Это опасно.

Есть, конечно, в Европе и другие голоса. Например, в Швейцарии самая крупная политическая сила страны — Народная партия — потребовала снять санкции с России. Действуют прагматично — ради сохранения покупательной способности швейцарцев. Жизнь дорожает, топливо дорожает. Но в нынешней Европе, где любое инакомыслие приравнивается к ереси, даже такая позиция — уже поступок.

Потому такое колоссальное давление Брюссель оказывает на самого известного евроскептика — Виктора Орбана. Шестнадцать лет он возглавляет правительство Венгрии. В это воскресенье — выборы в парламент. Очень напряженные. А ключевым вопросом предвыборной гонки стала… Украина. Ее, впрочем, как увидел наш обозреватель Игорь Балдин, не любит ни Виктор Орбан, ни его главный оппонент.

Будапешт. Зал заседаний парламента. Именно здесь будут решать судьбу не только Венгрии — во многом всей Европы. Сделает это партия-победительница. Претендентов четыре, фаворитов — два: проправительственная Виктора Орбана и оппозиционная Петера Мадьяра.

Водораздел между двумя кандидатами не Дунай вовсе. Голосовать за Мадьяра призывают в Брюсселе, поддержать Орбана прилетает вице-президент США Вэнс.

«Что в Европе, например, не считается иностранным вмешательством? Когда власти ЕС угрожают Венгрии многомиллиардными штрафами за нелояльную позицию? Когда украинцы шантажируют венгров, перекрывая им нефтепровод „Дружба“?» — прокомментировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Энергетическая блокада еще не все. На границе Венгрии и Сербии найдена взрывчатка, власти Будапешта обвинили в диверсии Брюссель и Киев. Вспомнил Вэнс и о том, как недавно венгерскому премьеру угрожал Зеленский, обещал дать его адрес «ребятам из ВСУ».

«Я даже не знал, что Зеленский угрожал отправить солдат сюда, к резиденции Орбана. Это просто возмутительно!» — добавил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Митинг Фидес — партии власти на самом западе Венгрии — у австрийской границы, в Шопроне. На плакатах Зеленский в виде стоп-сигнала и перечеркнутый украинский флаг.

«Скажем нет брюссельским политикам, нет украинскому диктату!» — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Для нас важно экономическое сотрудничество с Россией, ведь она поставляет Венгрии нефть и газ», — поделился митингующий.

«Хотелось бы сохранить с вашей страной хорошие отношения», — говорит митингующая.

На юге страны нас ждет совсем другой прием: вот на митинге в венгерской Кишкуланхазе соперник Орбана Мадьяр сообщает своим сторонникам об агентах ГРУ, которые под видом прессы приехали вмешиваться в выборы. Видео со мной он размещает во всех своих соцсетях.

«Этот джентельмен, наверное, агент ГРУ под прикрытием. Мы же знаем, что здесь работают офицеры российской военной разведки — и их в Будапешт прислал Орбан», — заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.

Со сцены Мадьяр обещает разблокировать 90 миллиардов на оружие для Украины и отказаться от российских нефти и газа — на них держится вся венгерская энергетика.

— Будете ли вы сотрудничать с Россией, если станете премьером?

— У меня совсем нет времени общаться с вами, российская пропаганда!

Украина ни на секунду не выходит из местной предвыборной гонки. По всему Будапешту развешаны такие плакаты, где конкурент Орбана Мадьяр изображен рядом с Зеленским. Это, конечно, антиреклама, но она только подтверждает: для значительной части венгерского общества Киев стал токсичной историей.

В начале марта в Будапеште задержали инкассаторов украинского «Ощадбанка» с миллионами долларов, евро, килограммами золота.

На неделе опубликовано видео с генералом СБУ, который, сидя в общественном туалете, подделывал накладные, чтобы провести этот черный нал, как заявляют в Венгерском МИДе, для оппозиции и еврочиновников — на откаты.

«Киев устроил нам энергетическую блокаду, нефтяную блокаду. Они пытаются вести через Венгрию свой черный нал. А самое страшное, что они хотят втянуть нас в войну, чтобы наживаться на ней еще больше», — отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В каких масштабах наживаются на украинском конфликте. Вот свежий пример: офицер киевского ТЦК Роман Данилишин оказался криптобароном — владельцем десяти миллионов долларов. И обогнал своего коллегу Олега Коломиеца, который задекларировал доход за прошлый год — больше двухсот тысяч долларов.

«Если Виктор Орбан выиграет выборы, черный рынок Киева много потеряет. У охотников за людьми, которые терроризируют простых украинцев на улицах, постепенно иссякнут деньги», — сказал геополитический аналитик в будапештском центре фундаментальных прав Золтан Кошкович.

И вот как ведут себя подчиненные долларовых миллионеров. Если не можешь откупиться — тебя забирают. На глазах у ребенка. Любое сопротивление заканчивается тем, что сотрудники ТЦК толпой избивают будущих штурмовиков.

Запад Украины — город Ровно. ТЦКашники останавливают водителя, распыляя ему в лицо газовый балончик. Внутри рыдает беременная женщина.

Аппетиты растут. Если вначале конфликта откупиться от ТЦК можно было за 700 долларов, теперь ставки начинаются от семи тысяч дипломата.

«Зеленский, должно быть, миллиардер, у него виллы и роскошные апартаменты по всему миру. Он зарабатывает на войне, европейские чиновники зарабатывают, а обычные люди теряют своих близких», — рассказал независимый экономический аналитик из Германии Айке Хаммер.

В Венгрии хорошо знают, как украинцы попадают на фронт. Во время своего визита в Москву Петр Сийярто забрал сразу несколько венгров — второе гражданство у них на Украине, и там их поймали и отправили в бой против воли. Но им повезло — они сдались в плен и улетели на свою настоящую родину.

«ТЦКашник, он не связан ничем, он связан только планом поставок мобилизованных на фронт. Чем больше он поставит мобилизованных на фронт, тем больше денег. То есть война, прекращение войны — у него прекращаются доходы», — проанализировал полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук.

И вот им Евросоюз собирается отправить еще 90 миллиардов евро. Это решение пока что блокирует именно Венгрия, Орбан, если быть точным. Так что судьба финансирования войны, возможно, решится к вечеру понедельника, когда подведут предварительные итоги голосования.

Орбан — не просто премьер Венгрии. Он и главный идеолог европейского суверенизма. Человек, который первым в ЕС в свое время сказал «нет» и закрыл границы, когда толпы мигрантов пошли из Африки и Азии в Старый Свет. Миграционный кризис был одной из первых проверок единой Европы.

Украинский кризис — еще одна проверка. «Белых православных мигрантов из Незалежной» Европа переварила. Но теперь иранский кризис. А если новые волны беженцев снова пойдут на север? Готовы снова принять? Тогда понадобится Орбан.

Вот в Британии точно не всех. Будут разделять на хорошие и плохие страны. Плохими объявят те, что требуют репараций от Британии за ее колониальные преступления. Странно, что это сейчас волнует самую популярную по опросам британскую партию, когда на кону судьба НАТО.

Говорят, Трамп вызвал генсека Рютте и оттоптался по нему за «бездействие» альянса по теме Ирана. Говорят, оскорблял генсека. Сделал из него мальчика для битья. Нет, в чем-то Трампа даже можно понять. Таких «союзничков» поискать надо.

Вот, к примеру, британский премьер Стармер месяц назад торжественно объявил: британский флот будет перехватывать и задерживать российские танкеры в своих водах. И что? За месяц — ни одной попытки. Отчасти, конечно, потому что мы и шанса не даем этим британским пиратам. Потому что с танкерами аккуратно идет, например, наш фрегат «Адмирал Григорович». И все. После угроз Стармера через британские воды прошло около трехсот судов из российских портов. Там, правда, говорят, норвежцев сейчас тренируют украинцы делать всякие гадости нам в море. Но не посмеют, я думаю, пока атаковать танкеры, поскольку с нефтью в мире сейчас большие проблемы.

Это такие афтершоки большого ближневосточного конфликта. Но ведь операция против Ирана раскалывает и саму Америку.

