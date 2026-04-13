Зачтут весь домашний арест? Жорин о шансах Чекалина на УДО

|
Дарья Орлова
Ждать придется дольше, чем многие предполагают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Жорин: Артем Чекалин сможет подать на УДО не раньше 2029 года

Юрист Сергей Жорин рассказал, когда Артем Чекалин, осужденный по делу о незаконных валютных операциях, сможет подать на условно-досрочное освобождение (УДО). По словам юриста, с учетом уже отбытого срока под домашним арестом это может произойти не раньше 2029 года.

«Если считать от даты приговора 13 апреля 2026 года и исходить из того, что весь домашний арест зачтут, то на УДО он сможет подать ориентировочно с 8 января 2029 года», — сообщил Жорин в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Юрист пояснил, что Чекалину назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. По закону для подачи на УДО необходимо отбыть не менее половины срока, так как речь идет о тяжком преступлении.

При этом важную роль играет период домашнего ареста, который засчитывается по формуле «два дня за один». По расчетам Жорина, с октября 2024 года по апрель 2026 года Чекалин провел под домашним арестом около 556 дней, что эквивалентно примерно девяти месяцам лишения свободы.

Таким образом, половина срока в 3,5 года сокращается за счет уже зачтенного времени. Однако, как подчеркнул юрист, окончательная дата может измениться — все зависит от того, как именно суд и исправительное учреждение учтут этот период, а также от возможного продления домашнего ареста до вступления приговора в законную силу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

