Отпуск в мае: выгодно ли присоединять его к весенним праздникам

Юрист Яковлева: присоединять отпуск к майским праздникам не выгодно для кошелька

Многие россияне сейчас задумываются, стоит ли оформлять отпуск в мае и присоединять его к длинным выходным. Вопрос резонный: с одной стороны, хочется продлить отдых, с другой — не потерять в деньгах. Юрист Валентина Яковлева в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru объяснила, что особых преимуществ такого отпуска в этом году нет.

«Все зависит от целей сотрудника. Если цель — побольше отдохнуть, он получит поменьше денег, но отдохнет дольше. Продлить отдых можно, присоединив отпуск к одному из майских периодов», — пояснила специалист.

Однако важный момент — график отпусков составляется заранее. Если идея взять дни отдыха в мае пришла только что, то для переноса вам нужно получить согласие работодателя.

По словам эксперта, в мае 2026 года столько же рабочих дней, сколько было в феврале этого же года. Если вам нужен был вариант с удлинением отпуска, то есть плохие новости — вы уже опоздали. Брать его в таком случае стоило в январе, в котором было всего 15 рабочих дней.

Можно ли заработать на майском отпуске

Юрист также разъяснила, можно ли заработать на отпуске в мае. По ее словам, общий доход за месяц не увеличится. Средний заработок, по которому считаются отпускные, почти всегда меньше, чем обычная зарплата.

Объясняется это разной методикой расчета. Отпускные получаются меньше, потому что средний дневной заработок, как правило, ниже, чем стоимость одного рабочего дня.

«Если цель — максимально получить денег, отпуск стоит брать не в мае, а в месяце с наибольшим количеством рабочих дней. Например, в июле — 23 рабочих дня, а в сентябре, октябре и декабре — по 22», — добавила Яковлева.

Почему май считается невыгодным для отпуска

Чтобы понять логику расчетов, нужно запомнить главное. Зарплату считают за фактически отработанные дни, а отпускные — за календарные, исходя из среднего заработка за последний год.

Чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже «стоит» один рабочий день, и тем больше сотрудник теряет, если не работает.

В мае из-за праздников рабочих дней мало, поэтому уходить в отпуск в этом месяце с финансовой точки зрения невыгодно.

Как продлить отдых без большой потери в деньгах

Самый выигрышный в продолжительности вариант — взять отпуск на рабочие дни между праздниками, то есть с 4 по 8 мая. Тогда можно отдыхать непрерывно почти 11 дней — с 1 по 11 мая.

Однако это самый невыгодный вариант для кошелька. Из-за высокой «стоимости» рабочего дня потери будут максимальными.

