Секрет идеальной тренировки: как худеть быстрее без изнурительных нагрузок

Дарья Орлова
Единственное, что действительно стоит внимания — пульс.

Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев

Dаilу Маil: определенный диапазон пульса поможет быстрее похудеть

Для эффективного сжигания жира и укрепления сердечно-сосудистой системы не обязательно заниматься на пределе возможностей, достаточно поддерживать пульс в определенном диапазоне. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты в области фитнеса все чаще рекомендуют так называемые тренировки во «второй зоне» вместо высокоинтенсивных упражнений. Этот режим подразумевает нагрузку, при которой человек прикладывает около 60–70% от своих максимальных усилий.

Примером могут служить быстрая ходьба, легкий бег или спокойная езда на велосипеде, во время которых тренирующийся все еще способен поддерживать беседу.

Физиолог Кристофер Треверс из Кливлендской клиники подчеркнул, что такие занятия должны ощущаться как комфортные и могут продолжаться в течение длительного времени.

Для расчета нужного диапазона необходимо вычесть свой возраст из 220 — это будет максимальный пульс, от которого затем высчитывается необходимый процент.

Важной особенностью «второй зоны» является механизм использования энергии организмом. Для расщепления жировых запасов требуется постоянный приток кислорода.

Когда интенсивность тренировки резко возрастает и пульс зашкаливает, поступление кислорода снижается, из-за чего тело переключается на сжигание углеводов и белков.

Медленный темп может парадоксальным образом способствовать более качественной потере веса. Кроме того, длительные сессии в умеренном ритме укрепляют сердечную мышцу и стимулируют работу митохондрий — энергетических центров клеток.

Несмотря на то, что некоторые исследования указывают на более быстрый прогресс в показателях выносливости при интервальных нагрузках, эксперты советуют придерживаться баланса: 80% времени уделять легким тренировкам и лишь 20% — тяжелым.

