Коктейль из пота и клещей: как правильно чистить матрас

The Guardian: чистить матрас нужно каждые полгода

Практически каждый матрас со временем превращается в склад скопившегося пота, ороговевших клеток кожи и продуктов жизнедеятельности пылевых клещей. Поэтому привычный бытовой предмет требует обязательной дезинфекции раз в полгода. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты отмечают, что в одной постели может обитать от 1,5 до десяти миллионов микроскопических организмов. Именно белки в их экскрементах становятся основной причиной возникновения аллергического ринита и даже развития астмы у детей и взрослых.

Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют проводить комплексную очистку, включающую проветривание, использование соды для поглощения запахов и деликатное удаление пятен.

Процесс очистки следует начинать с полного снятия постельного белья и его стирки при максимально допустимой температуре.

Пока матрас «голый», эксперт Эбби Вудвайн советует открыть окна для обеспечения циркуляции воздуха, что поможет вывести лишнюю влагу.

Важным этапом является использование пылесоса, особенно в районе швов, где скапливается больше всего мусора. Однако для изделий с натуральным наполнением, например из шерсти, использование пылесоса противопоказано.

«Вакуумная чистка матраса может принести больше вреда, чем пользы, так как высокая сила всасывания способна сместить внутренние наполнители», - отметила специалист.

Вместо этого лучше использовать мягкую щетку и регулярное проветривание.

Особое внимание стоит уделить материалам с эффектом памяти. Пена очень пористая и способна удерживать влагу, что при неправильной чистке приводит к появлению плесени.

«Один из простых приемов для пены с эффектом памяти — использовать обычную пену для бритья для обработки небольших пятен», — поделилась лайфхаком эксперт.

Это средство содержит минимум жидкости и эффективно приподнимает загрязнения.

После любых влажных процедур матрас должен сохнуть до 48 часов, желательно в вертикальном положении и под воздействием солнечных лучей, так как ультрафиолет уничтожает споры грибка и клещей.

Использование защитного чехла и выбор пижам из натуральных тканей, таких как хлопок или бамбук, помогут дольше сохранить чистоту спального места.

