Железный защитник: человекоподобный робот спас Варшаву от кабанов

Дарья Орлова
Андроид по имени Эдвард стал настоящим героем польских соцсетей.

В Варшаве гуманоидный робот Эдвард Вархоцки успешно вытеснил стадо диких кабанов за пределы городских кварталов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел на одной из парковок польской столицы, где животные мешали местным жителям. На кадрах видеозаписи, которая быстро стала вирусной, видно, как робот с рюкзаком за спиной преследует группу лесных гостей, заставляя их отступить обратно в лес.

После того, как кабаны покинули городскую территорию, робот триумфально поднял руки вверх, празднуя победу над нарушителями спокойствия.

«Я направляю кабанов в лес», — подписал видеоролик официальный аккаунт устройства в социальной сети X.

По словам сооснователя проекта Радослава Гжелячика, Эдвард Вархоцки управляется дистанционно и уже успел превратиться в полноценную знаменитость.

Андроид ведет активную общественную жизнь: его видели на оживленных магистралях города, в эфире утренних телепрограмм и даже в стенах польского парламента.

Успех проекта подтверждается невероятной популярностью в интернете — около 150 опубликованных видеороликов собрали более 500 миллионов просмотров всего за полтора месяца.

Популярность робота привлекла внимание крупных брендов, в результате чего он подписал рекламный контракт с люксовой компанией Rolex и теперь носит дорогостоящие часы с бриллиантами.

Гжелячик подчеркнул, что появление робота вызывает особый восторг у людей старшего поколения.

«Они всегда в восторге от того, что дожили до времен, когда роботы ходят по улицам», — сказал создатель робота.

