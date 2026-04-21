«Мы просто забыли природу»: Мухамадеева поразили съемки в поселке астрономов

Актер Мухамадеев: Природа Нижнего Архыза может испугать городского жителя

Поселок Нижний Архыз в Карачаево-Черкессии, где расположена Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН) — уникальное место, один из ключевых астрономических центров страны. Здесь находится второй по величине Большой телескоп азимутальный (БТА) и крупнейший в мире радиотелескоп РАТАН-600.

Но не только это впечатлило актера Дмитрия Мухамадеева, побывавшего там во время съемок фильма Виктора Шамирова «Температура Вселенной». Поселение ученых, состоящее примерно из 600 жителей, это еще и живое свидетельство тысячелетней истории — в двух километрах находится Нижне-Архызский историко-архитектурный комплекс со средневековым городищем и храмами X века.

«Это место, оно невероятно исторически интересное, потому что там и находится столица Аланского государства, там и римская дорога, в общем, невероятно. Там храмы стоят, которые были построены еще до крещения Руси, то есть это невероятное место по энергетике», — поделился с 5-tv.ru артист на премьере фильма в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Единственные в своем роде памятники истории и астрономических открытий окружены горами, рядом течет река, которая в период паводков несет огромные валуны и деревья. Эта поразительная мощь природы особенно запомнилась Мухамадееву. И ему даже показалось, что великая природа в чем-то похожа на человека, а он — на природу.

«Мы когда приехали, я в первую ночь не мог уснуть, потому что это был примерно апрель также, по-моему, и вот этот гвалт птичий, который в лесу был в три часа ночи, это какая-то невероятная сказочная история, такие многоголосья! Конечно, человека городского это вдруг делает совершенно, с одной стороны, открытым, а с другой стороны, это пугает, потому что ты мощь эту видишь. Поэтому это невероятные чувства вообще. Мы просто забыли природу, и это печально», — заключил актер.

