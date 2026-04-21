В Зимбабве крокодил пробрался в ресторан отеля и лег отдыхать на диван
Хищника уже вернули в естественную среду обитания.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Слава шеф-повара одного из дорогих отелей Зимбабве стала настолько громкой, что на дегустацию пришел четырехметровый нильский крокодил.
Рептилия сразу направилась на кухню, но ознакомиться с меню помешала высокая скользкая стойка. Выбившись из сил, крокодил прилег отдохнуть на диване. Оттуда его забрали специалисты нацпарка.
Они вернули гостя в реку — к привычному рациону.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Нашли ошибку?