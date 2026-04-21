В Зимбабве крокодил пробрался в ресторан отеля и лег отдыхать на диван

Хищника уже вернули в естественную среду обитания.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

Слава шеф-повара одного из дорогих отелей Зимбабве стала настолько громкой, что на дегустацию пришел четырехметровый нильский крокодил.

Рептилия сразу направилась на кухню, но ознакомиться с меню помешала высокая скользкая стойка. Выбившись из сил, крокодил прилег отдохнуть на диване. Оттуда его забрали специалисты нацпарка.

Они вернули гостя в реку — к привычному рациону.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:07
На красной ветке метро Москвы временно увеличили интервалы движения
10:48
Наводят страх на противника: как работают «Солнцепеки» на харьковском направлении
10:30
«Машина летела»: подробности смертельного ДТП на Садовом кольце
10:27
Россия доставила в Ливан 27 тонн гуманитарной помощи
10:09
В Ярославле сотрудники ФСБ задержали три группы пособников украинских кол-центров
10:04
В МИД РФ назвали дискриминацией ужесточение выдачи шенгена россиянам

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Стрельба у пирамид Теотиуакана: погибла туристка, ранена россиянка
Глава МАГАТЭ заявил, что мир находится на пороге новой гонки ядерных вооружений
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео