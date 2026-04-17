Взрыв произошел при погрузке мусорных контейнеров во Владикавказе

Дарья Бруданова
Погиб сотрудник коммунальных служб.

В Республике Северная Осетия во время погрузки мусорных контейнеров произошел взрыв. Об этом 17 апреля сообщил глава региона Сергей Меняйло.

По словам руководителя субъекта, в момент происшествия сотрудник коммунальных служб выполнял работы по уборке территории. К сожалению, мужчина погиб на месте. На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы и представители правоохранительных органов.

Сергей Меняйло добавил, что сотрудники эксренных служб продолжают работать на месте происшествия. Идет расследование. Причины случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в двухэтажном складе с пиротехникой во Владикавказе прогремел взрыв, после чего начался пожар. В результате пострадали 15 человек. Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов тела двоих погибших. Вскоре в больнице скончался еще один раненый.

