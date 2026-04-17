Ученые нашли скрытый симптом самого опасного вида рака

|
Исследователи обнаружили биологический механизм, который делает раннюю диагностику опухолей более эффективной.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Предраковое состояние, известное как пищевод Барретта, признано обязательной стадией развития наиболее распространенной формы рака пищевода. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в медицинском журнале Nature Medicine.

Пищевод Барретта — это патологическое состояние, при котором слизистая оболочка нижнего отдела пищевода претерпевает структурные изменения: привычные клетки заменяются на другой тип.

В частности, вместо нормального плоского эпителия формируется цилиндрический. Подобная перестройка возникает вследствие длительного раздражающего воздействия желудочного сока и пищеварительных ферментов, что чаще всего связано с хроническим течением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Группа специалистов из Кембриджского университета пришла к выводу, что данное патологическое изменение слизистой оболочки всегда предшествует появлению злокачественного новообразования, даже если его не удается зафиксировать при первичном медицинском осмотре.

Эксперты подчеркивают, что рак пищевода входит в число наиболее опасных онкологических заболеваний из-за крайне высокой смертности, которая обусловлена выявлением патологии на терминальных стадиях.

В рамках научной работы ученые детально изучили данные более чем трех тысяч человек и провели глубокий генетический анализ структуры опухолей.

Полученные сведения подтвердили, что все исследованные образцы имели идентичные молекулярные характеристики. Это доказывает, что предраковая стадия присутствует всегда, однако в процессе агрессивного роста опухоли ткани пищевода Барретта могут просто разрушаться или замещаться злокачественными клетками, становясь невидимыми для врачей.

Чтобы решить проблему скрытого течения болезни, авторы исследования идентифицировали уникальные биомаркеры — специфические белковые соединения.

Именно они позволяют подтвердить наличие опасных изменений в организме на раннем этапе, когда стандартные методы визуальной диагностики оказываются бессильны.

Важность данного открытия заключается в возможности кардинально изменить подход к профилактике и терапии. Выявление болезни на молекулярном уровне позволяет начать лечение в тот момент, когда шансы на полное выздоровление пациента максимальны.

Ранее медики сомневались в обязательности стадии пищевода Барретта, так как ее не всегда находили у пациентов с уже развившимся раком.

Теперь же биологически обосновано, что эта фаза является неотъемлемой частью онтогенеза опухоли. Новые данные открывают путь к созданию высокоточных скрининговых тестов, которые помогут снизить уровень смертности от этой формы онкологии за счет своевременного медицинского вмешательства.

Исследователи выражают надежду, что внедрение обнаруженных биомаркеров в клиническую практику станет новым стандартом в современной диагностической медицине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.05
-0.04 89.63
0.22
