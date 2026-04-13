Число погибших в результате взрыва во Владикавказе увеличилось до трех человек

Светлана Стофорандова Журналист

В больнице скончался еще один раненый.

Сколько человек погибло при взрыве во Владикавказе

Фото: МАХ/МЧС Северной Осетии/id1515900188_gos

Количество погибших от взрыва во Владикавказе увеличилось до трех человек. О смерти еще одного пострадавшего в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«К огромному сожалению, еще один пострадавший в результате ЧП во Владикавказе скончался. Мои соболезнования родным и близким погибшего», — написал Меняйло в личном блоге.

Врачи Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи совместно со специалистами федерального ожогового центра боролись за жизнь пациента до последнего, используя все доступные ресурсы. Однако спасти мужчину не удалось. У него были диагностированы тяжелые ожоги 90% поверхности тела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 10 апреля в двухэтажном складе с пиротехникой во Владикавказе прогремел взрыв, после чего начался пожар. В результате пострадали 15 человек. Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов тела двоих погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело, уже задержаны трое подозреваемых, среди них владелец помещений и двое организаторов производства фейерверков.

