«Бумажные тигры»: Трамп жестко высказался о НАТО

Александра Якимчук
Глава Белого дома попросил альянс держаться подальше от дел США.

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

Трамп отказался принимать помощь НАТО после открытия Ормузского пролива

США больше не нужна помощь Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в своей социальной сети написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он отметил, что после того, как ситуация с Ормузским проливом разрешилась, в Белый дом позвонили представители альянса. Они интересовались, не нужна ли США помощь.

«Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят просто загрузить свои корабли нефтью. Они оказались бесполезны, когда понадобилась помощь, — бумажные тигры!» — написал американский лидер.

В связи с перемирием в Ливане Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца периода прекращения огня.

Эта важнейшая нефтяная артерия в мире была заблокирована с конца февраля 2026 года. Это произошло после того, как США и Израиль начали военную операцию против исламской республики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что инициатива президента США Дональда Трампа о присвоении Ормузскому проливу его собственного имени не встретила одобрения у окружающих.

