«Бумажные тигры»: Трамп жестко высказался о НАТО

Трамп отказался принимать помощь НАТО после открытия Ормузского пролива

США больше не нужна помощь Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в своей социальной сети написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он отметил, что после того, как ситуация с Ормузским проливом разрешилась, в Белый дом позвонили представители альянса. Они интересовались, не нужна ли США помощь.

«Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят просто загрузить свои корабли нефтью. Они оказались бесполезны, когда понадобилась помощь, — бумажные тигры!» — написал американский лидер.

В связи с перемирием в Ливане Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца периода прекращения огня.

Эта важнейшая нефтяная артерия в мире была заблокирована с конца февраля 2026 года. Это произошло после того, как США и Израиль начали военную операцию против исламской республики.

