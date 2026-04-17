В первую очередь: какие заболевания наносят наибольший ущерб здоровью россиян

Мурашко: четыре заболевания наносят наибольший ущерб здоровью россиян

Сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания входят в число заболеваний, которые наносят наиболее серьезный ущерб здоровью россиян. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаила Мурашко, передают РИА Новости.

Глава профильного ведомства акцентировал внимание на необходимости ранней диагностики патологий, включенных в программу государственных гарантий.

По словам министра, современная система медицинского обеспечения ориентирована на быстрое выявление факторов риска. Особое внимание ведомство уделяет инновациям в диагностике дислипидемии, которая ведет к развитию атеросклероза.

Мурашко подробно остановился на том, какие именно недуги сегодня признаны наиболее опасными для здоровья граждан. К ним он причислил ожирение, диабет, атеросклеротические заболевания и артериальную гипертонию.

«В ней, конечно же, сегодня приоритет сделан на раннее выявление заболеваний. Это в первую очередь такие заболевания, как дислипидемии — атеросклеротические поражения. Это тромбофилические осложнения, это атеросклеротические заболевания», — пояснил руководитель Минздрава.

Он подчеркнул, что именно эта четверка патологий формирует основной негативный баланс в статистике самочувствия населения.

