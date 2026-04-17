Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов

О громком задержании в Петербурге. Речь о расследовании резонансного преступления, совершенного еще в 1990-е годы. Тогда неизвестный киллер расстрелял в подъезде предполагаемого участника тамбовской группировки — одной из самых жестоких банд той эпохи. Спустя почти 30 лет следователи вышли на след преступника.

Кому предъявили обвинение и какие улики помогли приблизиться к разгадке — узнал корреспондент «Известий» Егор Еперев.

— Понимание есть, за что задержан?

— Нет.

Оперативные кадры задержания — петербургскому адвокату теперь самому потребуется защита. Обвиняют Сергея Крикуна в покушении на убийство почти 30-летней давности. Предполагается, что он подкараулил своего знакомого Алексея Тябута в парадной его дома.

«Дождавшись прибытия потерпевшего на лифте, злоумышленник произвел из огнестрельного оружия не менее четырех выстрелов в мужчину, полагая, что потерпевший убит», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Анастасия Глущенко.

Но он выжил, правда, тогда нападавшего на допросе не признал. Сейчас вдруг вспомнил — в лифте в него стрелял Крикун. Почему молчал столько лет, вполне понятно. По нашей информации, оба состояли в тамбовской ОПГ — самой известной группировке того времени, которая контролировала значительную часть бизнеса Петербурга, занималась рэкетом, вымогательством и рейдерскими захватами предприятий с помощью подделки учредительных документов и многократного переоформления долей. Поэтому мотив у Крикуна мог быть очевидный.

«В октябре 1997 года между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, который на момент, когда он произошел, показался потерпевшим незначительным, потому что не последовало каких-либо последующих действий», — пояснил следователь по особо важным делам следственного отдела по расследованию преступлений прошлых лет ГСУ СК по Санкт-Петербургу капитан юстиции Алексей Бухарцев.

Защищает Крикуна адвокат, который представлял интересы бывшего «ночного губернатора» Петербурга Владимира Барсукова-Кумарина. Тому тогда вменяли целый уголовный букет из статей — убийства, мошенничество, вымогательство. В итоге посадили на 23 года за покушение на нефтяного магната Васильева. Как и прежде, адвокат Афанасьев уверен в невиновности своего подзащитного.

«Дело расследовалось в 2003 году. Ему даже для опознания предъявлялся Крикун в свое время. Он его не опознал. Ну вот что-то в 2026 году у него появилось желание сказать, что все-таки это был Крикун. Кроме вот этих показаний, которые в 1997 году были даны, больше ничего нет», — заявил адвокат обвиняемого Сергей Афанасьев.

Свидетель теперь тоже вспомнил подозреваемого. В тот день он вместе потерпевшим ехал в лифте и должен был проводить телевидение ему в квартиру. Выстрелы чудом не задели мужчину, но тогда давать показания против Крикуна он тоже не стал.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

