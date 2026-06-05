Президент Танзании: качество экономики в стране не зависит от пола лидера

Самия Сулуху Хассан рассказала, в чем секрет успешного развития государства.
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
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Эффективность экономики определяется не тем, кто стоит во главе страны — мужчина или женщина, а качеством государственного управления. Об этом заявила президент Объединенной Республики Танзании Самия Сулуху Хассан на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
«Я хочу сказать, что экономика не имеет ничего вообще с полом лидера. Экономика зависит от того, каким образом управляют государственными делами, каким образом руководят страной? Будь вы женщина или мужчина — важно стратегическое планирование. Вот что важно», — сказала Хассан.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что национальный авиаперевозчик Танзании Air Tanzania впервые в истории получил официальное разрешение на выполнение регулярных рейсов в Россию. Предварительная дата первого вылета — 2 июля. Лайнеры Boeing 787 Dreamliner будут отправляться в столицу России трижды в неделю.
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