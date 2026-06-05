«Это новые реалии»: Путин о развитии беспилотной авиации

Путин: России необходимо укреплять систему ПВО

России необходимо укреплять систему противовоздушной обороны (ПВО) для защиты своей территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Глава государства отметил, что использование современных технологий, включая беспилотники, стало новой реальностью. По его словам, значительная часть таких аппаратов поступает на Украину из западных государств, где осуществляется их производство, тогда как на месте в основном ведется сборка.

«Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, ну, к сожалению, да, это так, это новые реалии. <…> Как на это можно и нужно реагировать? Ну, мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем», — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.