«Будут подрагивать»: Путин предупредил США о риске дорогой нефти

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Президент заявил, что рост цен на энергоносители может разогнать инфляцию.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Michael Nagle; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2026

Путин предупредил США о риске дорогой нефти

Рост цен на энергоносители может привести к тому, что экономика США «начнет подрагивать». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«Цены на нефть высокие, инфляция подрастет, базовые основы американской экономики будут подрагивать», — заявил Путин.

По словам президента, если нефтяные котировки продолжат держаться на высоком уровне, это скажется на всей цепочке экономического взаимодействия. В частности, рост стоимости энергоносителей может повлиять на инфляцию ведущих экономик, включая США.

«Скорее всего, это скажется и на инфляции ведущих экономик, в том числе на инфляции в США», — отметил он.

Путин также связал устойчивость американской валюты с надежностью экономики США и низким уровнем инфляции. По его словам, именно эти факторы лежат в основе стабильности доллара после отказа от золотого стандарта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
5 июн
«Ответная шайба»: Путин передал привет Трампу на ПМЭФ
5 июн
Пристальное внимание: как в мире следили за выступлением Путина
5 июн
«Нет у других стран»: Путин рассказал о преимуществах российского оружия
5 июн
Президент Танзании: качество экономики в стране не зависит от пола лидера
5 июн
«Без помощи стилиста»: как Бородина готовилась к ПМЭФ-2026
5 июн
«Не поверил, удивился»: Путин опроверг изоляцию России в мире
5 июн
«Не наследили и не нахамили»: Путин о возвращении иностранных компаний в РФ
5 июн
Путин: Россия остается привлекательной для инвесторов вопреки атакам ВСУ
5 июн
«Должен продолжать»: Эррол Маск назвал верным политический курс Путина
5 июн
«Героизируют нацистов»: Путин назвал денацификацию Украины одной из целей России
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:53
«Будем всегда выполнять»: Путин об обязательствах перед партнерами
20:50
Путин: Россия развивает применение искусственного интеллекта в сфере БПЛА
20:46
«Ответная шайба»: Путин передал привет Трампу на ПМЭФ
20:45
Решетников: уровень безработицы в России далек от кризисных значений
20:41
Пристальное внимание: как в мире следили за выступлением Путина
20:38
«Куда ветер подует?» — Путин о рисках атак Украины на Запорожскую АЭС

Сейчас читают

«Главное — это не возраст»: Путин ответил на письмо Зеленского
Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2026 — текстовая трансляция
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео