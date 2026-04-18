В Новотроицке простились с полицейским, погибшим при задержании преступника

Светлана Стофорандова
Дезертир застрелил Никиту Гнусина в день его рождения.

В Новотроицке, Оренбургской области, прошли похороны полицейского Никиты Гнусина, погибшего при исполнении служебного долга. Кадры с церемонии прощания публикует 5-tv.ru.

Старший лейтенант полиции Никита Гнусин вместе с коллегами выехал в поселок Аккермановка 16 апреля для задержания 52-летнего Сергея Басалаева, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части во время мобилизации. Мужчина оказал вооруженное сопротивление.

В результате стрельбы Басалаев убил Никиту Гнусина и ранил троих его коллег. Полицейские получили серьезные ранения и находятся в тяжелом состоянии. После нападения злоумышленник скрылся на автомобиле. Сегодня утром его задержали в районе села Белошапка.

Басалаеву предъявлены обвинения по ряду статей: самовольное оставление части в период мобилизации, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийство и покушение на убийство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никита Гнусин погиб в свой день рождения, 16 апреля ему исполнилось 28 лет. У него остался маленький сын.

