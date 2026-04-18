«Я спокоен»: Лавров иронично высказался о руководстве Евросоюза

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 72 0

Глава МИД России прокомментировал заявления Каи Каллас.

Лавров объяснил, за что лидерам ЕС воздастся по заслугам

Лавров: я спокоен, пока Евросоюзом руководят такие политики, как Кая Каллас

Спокойствие — вот что испытывает министр иностранных дел России Сергей Лавров, наблюдая за тем, как Евросоюзом управляют такие политики, как глава европейской дипломатии Кая Каллас. Об этом он заявил 18 апреля на Анталийском дипломатическом форуме.

Лавров напомнил, что Каллас ранее утверждала, будто Россия за последние 100 лет нападала на 19 государств (не считая африканских), но не назвала ни одной конкретной страны.

«Лично я спокоен, пока такие люди в стране европейской есть», — сказал российский министр, выразив надежду, что народы Европы осознают «цену такого рода лидерам» и воздадут им по заслугам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что утверждения Каллас выдают серьезные пробелы в знании школьной программы. Она также напомнила, что в бытность Каллас политиком в Эстонии местный суд уже обязывал ее отзывать публичные заявления, признанные недостоверными.

