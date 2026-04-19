«Всегда модно цапануть меня»: Киркоров раскритиковал артистов за «дешевый пиар»

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 168 0

Певец считает, что многие выбирают путь скандалов вместо музыки.

Филипп Киркоров: привлечь к себе внимание просто — достаточно меня цапануть

Чтобы привлечь внимание к своей персоне, многого не надо — достаточно просто «цапануть» Филиппа Киркорова. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился сам народный артист России на концерте группы «Артик и Асти».

Поп-король упомянул певца Прохора Шаляпина, который в интервью всячески пытается как-то его задеть и выставить в не лучшем свете. Реакция Киркорова на такие нападки достойна уважения — он как относился к Шаляпину хорошо, так и продолжает относиться.

«Хочет пиара, хочет немножко популярности к себе, привлечь к своему имени. А это очень модно. Чтобы привлечь к своему имени интерес, надо обязательно цапануть Филиппа Киркорова, задеть», — высказался певец.

Киркоров верит в способности и талант Прохора. Он убежден, что Шаляпину еще посчастливиться создать свой хит, единственная просьба — без оскорблений в его адрес. Потому как популярность на фоне издевок кого-то — это временная опция.

«Пусть ищет в другом свой хит, а не в том, чтобы задеть Филиппа Киркорова. Пусть ищет песни музыкальные, красивые, хорошие. Настроение пусть ищет, а не там, что легким путем пойти вот так вот, типа задел Филиппа, сказал про Филиппа и сразу к своему нулю стал единицей. <…> Это временно», — заявил артист.

Ранее Филипп Киркоров прошелся по артистам-халтурщикам, назвав их «гнилыми конфетами в эффектных фантиках». По словам певца, в прошлом музыкой занимались профессионально и создавали яркие, завораживающие шоу, от которых зрители пребывали в восторге.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:05
Тело пропавшей жительницы Пермского края нашли спустя полгода у ее дома
18:47
«С ним нелегко»: Авраам Руссо рассказал о работе с Андреем Губиным
18:28
Пока Самойлова отдыхает: Джиган появился на публике вместе с сыном
17:55
Дрессировщица рассказала о пострадавших в цирке Ростова-на-Дону после инцидента с тигром
17:32
В цирке Ростова-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительский зал
17:27
В Австрии в детском питании обнаружили крысиный яд

Сейчас читают

«Леденящий душу крик!» — соседка о ссоре актера и его жены, убивших друг друга в Мытищах
В Подмосковье актер и его жена зарезали друг друга во время ссоры
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Исповедь о похудении: почему стройность не гарантирует счастья

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео