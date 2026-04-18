Генсек НАТО не ожидает выхода США из альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не предвидит выхода Соединенных Штатов из Североатлантического альянса. Соответствующее интервью он дал газете Welt am Sonntag 18 апреля.

Рютте подчеркнул необходимость «более сильной Европы в составе более сильного НАТО». При этом он признал, что президент США Дональд Трамп разочарован некоторыми членами альянса, и он понимает это разочарование. Генсек добавил, что США остаются ключевым гарантом безопасности Европы, особенно благодаря ядерному зонтику.

Ранее, 15 апреля, Трамп заявил, что НАТО не оказывал и не окажет поддержки США, выразив недовольство отказом ряда стран поддержать военную операцию в Ормузском проливе. 1 апреля американский лидер сообщил, что всерьез рассматривает выход из альянса после отказа помочь в конфликте с Ираном, назвав участников блока «бумажными тиграми».

