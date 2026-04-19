«Мимо не прохожу»: Филипп Киркоров об отношении к бездомным собакам

Филипп Киркоров: отношение к бездомным собакам — серьезная проблема

Отношение к бездомным собакам — это серьезная проблема. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил народный артист России Филипп Киркоров на концерте группы «Артик и Асти».

Он отметил, что в этом вопросе не может стоять в стороне и помогает различным приютам во время туров по регионам России. По словам Киркорова, если к нему кто-то обращается с просьбой или просит обратить внимание на какое-то неуважительное отношение к животным, он не проходит мимо и старается помочь.

«Сейчас очень много собачек, которых собираются умертвить, усыпить, разогнать эти приюты собачьи. Вот это проблема для меня. Я с этим, кстати, очень борюсь и помогаю, где могу, приютам. <…> Стараюсь, где могу, собачьим приютам помогать в городах. Если там получается обратить на это внимание, кому-то до меня достучаться, написать в личку. И, если я вижу, что там действительно проблема серьезная, я стараюсь помочь», — поделился артист.

Любовь к четвероногим друзьям проявляется у Филиппа Киркорова в каждом слове. Так, например, в одном из интервью он, не переставая, делился повседневными заботами о Леонардо, которого приобрел в конце марта.

Оказалось, что за питомцем ухаживают, как за маленьким королем. Ему меняют пеленочки, осыпают комплиментами, кормят размоченным сухим кормом и покупают люксовые вещи, например, переноску Louis Vuitton. Не забывают и об уходе за шерсткой любимца — артист лично его расчесывает.

