«На английском все звучит краше»: Калашникова о волне популярности «Седой ночи»

Актриса посоветовала певцам дорабатывать свои песни, чтобы их нельзя было потом назвать «перепетыми».

Анна Калашникова: песня «Седая ночь» Юрия Шатунова всегда будет хитом

Песня «Седая ночь» Юрия Шатунова всегда будет хитом вне зависимости от времени, а кавер на английском языке только добавил ей красоты звучания. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявила актриса и телеведущая Анна Калашникова на концерте группы «Артик и Асти».

«Потому что это хит. Потому что эта мелодия, она все-таки так подобрана, гармония и мелодия песни, что любой текст наложи, она звучит реально хитово. Хиты перепевают, ковера вечные», — сказала она.

Актриса обратила внимание, что зачастую русские песни называют «перепетыми» заграничных композиций — французских или итальянских, к примеру. Это все потому, что в музыке всего семь основных нот.

Калашникова добавила, что просто создать гармонично слаженную песню недостаточно — можно попробовать поработать над ней дальше, например, «немножко помедленнее сделать, подраспеть».

«А на английском языке вообще все песни и все мелодии звучат еще краше. Почему? Потому что самый музыкальный язык — это английский. И французский считается, но он тяжелый с произношением, а на английском большинство сможет спеть», — отметила телеведущая.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Марго Овсянникова, считает, что ИИ-ремикс песни «Седая ночь» Юрия Шатунова — это новое звучание легендарного хита. Она назвала Августа Септемберова, создавшего нейрошедевр, безгранично талантливым человеком.

