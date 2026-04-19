На побережье Новой Зеландии нашли бутылку с посланием 22-летней давности

Изначально сосуд приняли за кирпич, заросший ракушками.

В Новой Зеландии семья нашла стеклянную бутылку с письмом, которое было отправлено более 20 лет назад. Об этом сообщило издание UPI.

Необычный артефакт обнаружила 48-летняя Нейша Ринд во время прогулки по побережью. Вместе с ней находился ее десятилетний сын, который помогал изучать находку.

Примечательно, что сосуд, в котором находилась записка, изначально принадлежал бренду Jack Daniel’s. За долгое время пребывания в соленой воде бутылка плотно обросла морскими ракушками, из-за чего очевидцы сначала приняли ее за обычный старый кирпич, прибитый волнами к берегу.

После того, как найденный объект удалось вскрыть, выяснилось, что внутри находится бумажное послание, датированное 17 февраля 2002 года.

Текст письма сохранился лишь частично, так как внутрь проникла влага, повредившая структуру бумаги и чернила. Удалось разобрать подпись автора — некий Джек — и упоминание о рыбной ловле.

Нейша Ринд решила разыскать отправителя и опубликовала снимки находки в социальных сетях, однако на данный момент никто из знакомых или родственников таинственного Джека не вышел на связь.

