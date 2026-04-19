Театр имени Ермоловой подготовил программу мероприятий к 100-летию

Алексей Мокряков
Москвичей ждут спектакли, выставки, а также ряд особых проектов.

В Москве с 19 по 26 апреля пройдет серия мероприятий, посвященных 100-летию Московского драматического театра имени Ермоловой. О масштабной программе мероприятий сообщил мэр города Сергей Собянин, информация опубликована на портале mos.ru.

Зрителей ждут музыкальные вечера, постановки, а также модный показ. Кроме того, стартовали арт-прогулки по выставке «Игра жестов» и звуковой инсталляции, посвященной истории театра. Завершится праздничная неделя торжественным вечером «Ермоловский 100».

Как отметил Сергей Собянин, театр под руководством Олега Меньшикова продолжает активно развиваться и сочетает классический репертуар с современной драматургией. Особое внимание уделяется работе с молодежью, в том числе через образовательные проекты и стажировки для начинающих артистов.

