«Стоит лысая коробка»: чем закончится 7-летняя война Виктории Пьер-Мари за дом

Виктория Пьер-Мари боится потерять дом в Подмосковье

Виктория Пьер-Мари боится, что может лишиться дома в Подмосковье. Из-за чего певица уже семь лет судится с бывшим председателем поселка? Сколько денег звезда потратила на издержки? Какую правду председатель якобы могла скрыть от звезды? И почему Викторию не поддерживают другие соседи? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«История большого коварства и обмана у меня началась с элементарной вещи: с желания купить земельный участочек в Московской области. Я выбрала самый скромный Богородский округ, где есть все, чтобы релаксироваться», — рассказывает певица.

Вот только вместо этого Виктория Пьер-Мари уже почти семь лет ходит по судам, потратила на адвокатов и экспертизы более трех миллионов рублей. А дом, где российская королева джаза собиралась отдыхать от концертов и гастролей, пришел в негодность.

«Стоит лысая коробка неотопленная и вся в плесени, вся в этих желтых разводах от внешней среды улицы», — делится певица.

В свое время поселок Тихие зори привлек артистку тем, что участки там находились в собственности одного-единственного человека — непосредственно председателя. Виктория Пьер-Мари думала, что это очень хорошо. Звезда осознала ошибку очень скоро.

«Членские взносы начинались безобидно — с одной тысячи рублей, когда люди только покупали участки. А в процессе проживания они выросли до 10-15 тысяч с участка в месяц», — уточняет звезда.

Но это еще полбеды. По словам Виктории Пьер-Мари, председатель Марина Грива обещала провести на ее участок все необходимые коммуникации. Певица якобы заплатила большие деньги. Однако время шло, а газ, свет и вода так и не появились. Вскоре Пьер-Мари узнала, что поселок и вовсе находится на этой земле незаконно и жители рискуют в любой момент лишиться своих домов.

«Могут снести. Рядом с нами проходит река, и по всем правилам речной зоны мы нарушаем ее. А с другой стороны примыкает лес. Сейчас мы незаконным образом ИЖС, якобы в администрации Богородского округа наш поселок перевели в этот ИЖС», — делится артистка.

Юрист Оксана Филачева решила лично поехать в Тихие зори, чтобы разобраться в ситуации. Она объясняет: смена назначения земель законна, но только если соблюдены определенные условия.

«Когда земли перевели из категории сельхозназначения в индивидуальное жилищное строительство, увеличили их функциональность. Люди могут строить дома, в них быть зарегистрированы, иметь свой адрес. Я так понимаю, что было какое-то собрание, безусловно. Но, наверное, наша героиня в нем не участвовала», — предполагает адвокат, кандидат юридических наук Оксана Филачева.

Певица уверяет: ей было не до того. Все силы отнимали судебные тяжбы с Гривой, которая, кстати, к тому моменту сложила с себя полномочия председателя. А Виктория Пьер-Мари тратила нервы и деньги на проверки и после каждой из них открывала для себя новые шокирующие подробности.

«Я беру выписку на свой участок и вижу, что мои координаты участка полностью изменены. То есть я покупала участок на одних координатах, а теперь они числятся на других», — рассказывает певица.

Сама Грива съехала из поселка несколько лет назад. Теперь приезжает редко, лишь в гости к дочери. От общения с прессой женщина категорически отказывается. Со своей знаменитой оппоненткой тоже не особо приветлива.

«Это Грива собирает деньги за то, чтобы подключались к ее трубе», — заявляет знаменитость на одном из видео.

«Она у меня вымогает деньги… А вы еще не озвучили, вам очень много надо, потому что вы много кушать хотите», — говорит женщина в ответ.

Юрист Оксана Филачева была удивлена, когда увидела: обстановка в поселке вовсе не такая удручающая, как описывала звезда. На территории идет активная стройка. Причем на многих участках есть все коммуникации.

«Если мы внимательно посмотрим на огромное количество домов за нами и тут, и там, мы увидим, что большинство домов подключены и к электричеству, и к газу. Вопрос: по какому выборочному формату требований продавец данного земельного участка и иных выбирает, кому они подключат газ, а кому не подключат?» — спрашивает Филачева.

Так, может, дело вовсе не в запугивании соседей, как утверждает артистка, а просто она сама выбрала неправильную тактику?

«Самый главный вопрос, который меня интересует, честно вам скажу, почему она тогда не подала иск о расторжении данного договора и возвращении себе денежных средств и убытков, понесенных? По каким-то причинам она на таком участке решила строить дом и возвела это строение», — отмечает адвокат Оксана Филачева.

Иск Пьер-Мари подала. По словам певицы, она даже выиграла один суд. Но второй проиграла. Виктория считает: причина — в экспертизах.

«В экспертизе отсутствовала полностью геолокация, которая обязательная. Никаких координат не было приложено, поэтому та труба, о которой говорил эксперт, могла находиться в Магадане, а не в Московской области. Таким образом, приложив эту экспертизу к обоснованию, суд вынес решение, что Марина Николаевна Грива исполнила свое обязательство передо мной», — объясняет Пьер-Мари.

Несмотря на такую обстановку и потраченные нервы, искать другое место для проживания королева джаза не хочет. Говорит, ей нравится в Тихих зорях. И на свой страх и риск она готова начать строительство нового коттеджа.

«Я выбрала это место сердцем своим из тысячи мест, которые я объехала и искала. И мне оно приглянулось. В случае хорошего исхода, если я законно могу там находиться все-таки и будет такое постановление от государства, то я с удовольствием бы просто достроилась, перестроилась», — заявляет артистка.

Вот только денег на строительство нового дома у Виктории Пьер-Мари пока нет. Но певица не теряет надежды все-таки одержать победу в суде и заставить бывшего председателя возместить убытки и выплатить компенсацию.