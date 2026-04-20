Из-за пожара в школе Ростова-на-Дону эвакуировали 950 человек

Диана Кулманакова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В школе № 53 в Ростове-на-Дону произошло возгорание в учебном кабинете. Из здания было эвакуировано 950 человек. Огонь был оперативно ликвидирован. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Как развивались события

Сообщение о пожаре поступило в 08:17. Огонь вспыхнул в одном из учебных кабинетов.

Администрация школы немедленно объявила эвакуацию. Из здания вывели 950 человек — учеников и сотрудников.

Пожарные прибыли на место в считанные минуты. К тушению привлекались семь единиц техники и 18 человек от территориальной подсистемы РСЧС, а также три единицы техники и девять человек от МЧС России.

Уже в 08:31 возгорание было локализовано и потушено. Полная ликвидация пожара зафиксирована через пять минут. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

Пострадавших нет

Благодаря слаженным действиям экстренных служб и своевременной эвакуации никто из детей и взрослых не пострадал.

Информация о причинах возгорания выясняется. Комментариев от администрации школы пока не поступало.

Последние новости

11:26
Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе после атаки дронов ВСУ
11:19
Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
11:07
«Общаемся как братья»: Александр Лукашенко про Владимира Путина
11:04
От деревни до Пекина: где учится сын Александра Лукашенко Николай
10:50
Два этапа: раскрыт порядок индексации пенсий в 2027 году
10:34
Основная причина внезапной смерти: какая болезнь сердца протекает без симптомов

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео