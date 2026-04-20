Татьяну Тарасову выписали из больницы

Племянник Татьяны Тарасовой сообщил о ее выписке из больницы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова покинула медицинское учреждение, куда была экстренно доставлена 15 апреля. Об этом сообщил ее племянник Алексей Тарасов в беседе с РИА Новости.

«Выписали, Татьяна Анатольевна едет домой», — сказал он.

Татьяну Тарасову госпитализировали в реанимацию пять дней назад, 15 апреля. Отмечалось, что она идет на поправку, однако причины произошедшего тогда не уточнялись.

Известно, что в последние несколько лет Татьяна Тарасова сталкивалась с проблемами по части своего здоровья — ее беспокоил позвоночник. Заслуженный тренер СССР даже испытывала трудности при передвижении. Тарасова была вынуждена пользоваться инвалидным креслом. Кроме того, она страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее племянник Тарасовой рассказывал о ее состоянии после реанимации. Через него тренер передала привет всем, кто беспокоится о ее состоянии. Об этом сообщал 5-tv.ru.

