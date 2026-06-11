Хоккеист Егор Ядыкин случайно застрелился во время подготовки к охоте

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 50 0

Дед показывал спортсмену, как чистить и заряжать ружье.

Как погиб хоккеист Егор Ядыкин

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Хоккеист Егор Ядыкин погиб от случайного выстрела в голову во время подготовки к охоте. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Трагический случай произошел в Салавате. Спортсмен вместе с 68-летним дедом готовил ружье к вылазке на охоту — тот показывал внуку, как чистить и заряжать оружие. Раздался случайный выстрел, пуля смертельно ранила Егора в голову.

Ранее 5-tv.ru писал, что хоккеист «Норильска» Егор Ядыкин трагически погиб в возрасте 21 года.

Некролог по спортсмену опубликовали в Telegram-канале клуба. Товарищи вспоминали Ядыкина, как самоотверженного игрока, для которого идеалы команды всегда стояли превыше всего. Также соратники отмечали энергичность и отзывчивость Егора.

Ранее в Кемеровской области было возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летнего юноши, которого охотник по ошибке застрелил в лесу, приняв за добычу. Труп мальчика нашли недалеко от села Междугорное — он умер от огнестрельного ранения в голову.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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