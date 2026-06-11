Пашинян: если страны ОДКБ исключат Армению, то Ереван примет это во внимание

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Присутствие этого государства в ЕАЭС также находится под вопрос.

Могут ли Армению исключить из ОДКБ

Фото: © РИА Новости/Вадим Савицкий

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Если страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решат исключить Армению, то Ереван примет эту новость к сведению. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«По части ОДКБ не могу дать комментарий. Я знаю, что есть механизм исключения из ОДКБ, он действует. Если страны-участницы примут решение исключить Армению, мы вынуждены будем принять это решение во внимание», — сказал политик.

Он также добавил, что в таком случае им больше ничего и не останется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Армения формально остается полноправным членом ОДКБ, но уже несколько раз не участвовала в мероприятиях объединения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Похожая ситуация сложилась с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Армения еще числится в рядах объединения, но фактически дистанцируется от работы с организацией. К тому же ее желание войти в состав Евросоюза ставит ребром вопрос присутствия Еревана в ЕАЭС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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