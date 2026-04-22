«Никогда не испытывал такой боли»: бык порвал прямую кишку тореадору на арене

|
Дарья Орлова
«Король корриды» оказался на грани жизни и смерти.

Фото: www.globallookpress.com/Dmitriy Puzyrev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: бык порвал прямую кишку тореадору во время выступления

Испанский матадор Моранте де ла Пуэбла, известный как «король корриды», был госпитализирован после тяжелого ранения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Во время выступления бык, занявший опасную позицию в центре ринга, внезапно атаковал тореадора в область бедра. Мужчина не успел поднять руки для защитного маневра, и животное нанесло удар рогом, который привел к перфорации прямой кишки и повреждению мышц сфинктера. По иронии судьбы, всего за день до трагедии матадор в шутку рассуждал о возможности подобного ранения.

После экстренной операции Моранте де ла Пуэбла перевели из реанимации в обычную палату госпиталя Виамед.

«Я никогда не испытывал такой боли. Я чувствовал, как бык ищет мою кровь. Это было невыносимо», — поделился матадор своими ощущениями.

Он признался, что в первые минуты после атаки испытал сильнейший страх из-за возможной потери крови, однако в лазарете выяснилось, что кровотечение было минимальным. Несмотря на это, медики оценивают повреждения как крайне сложные из-за специфического расположения ран.

Операцию проводил доктор Октавио Мулет, который сообщил о необходимости сложной реконструкции тканей. Сейчас пациент находится на внутривенном питании через катетер, так как принимать пищу обычным способом ему запрещено из-за высокого риска инфекции.

По прогнозам врачей, «король корриды» проведет в больнице еще как минимум неделю под строгим наблюдением. Несмотря на пережитый ужас и осознание того, что бык буквально «вынес его» с арены, артист старается сохранять спокойствие и улыбается посетителям, признавая, что ему придется запастись терпением для восстановления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
19:20
19:15
19:10
19:00
18:55
Сейчас читают

Интересные материалы

