Посольство Сейшельских островов планируют открыть в Москве в 2026 году

В Кремле сегодня принимали руководителя одной из самых дружественных нам африканских стран. С рабочим визитом в Москву прибыл президент Сейшельских островов.

В этом году исполняется полвека с того момента, как между государствами были установлены дипломатические отношения. И уже в начале беседы лидеры отметили, насколько тесными за эти годы стали связи между двумя народами.

«У нас сложились очень хорошие отношения на международных площадках. Мы согласовываем наши позиции и благодарны вашей стране за поддержку многих инициатив Российской Федерации. Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова, и в общем туристическом потоке наши туристы занимают, по‑моему, уже не менее 15% — это уже на сегодняшний день неплохой показатель. Но и есть перспективы расширения», — сказал президент России Владимир Путин.

«Господин президент, наши отношения можно описать как очень тесные. Мы очень благодарны за то, что в эти трудные времена в результате войны на Ближнем Востоке в очередной раз Россия продемонстрировала свою дружбу. За то, что помогаете нам. Мы знаем, что и завтра поступят дополнительные поставки. Мы очень благодарны за эту помощь. Мы об этом не забудем», — отметил президент Республики Сейшельские острова Патрик Эрмини.

В этом году состоится еще одно знаковое событие в отношениях наших стран: в Москве планируют открыть посольство Сейшельских островов.

