Месть на острие клинка: мужчина отрезал ухо соседу из-за ревности

|
Дарья Орлова
Разъяренный супруг устроил кровавую расправу прямо на улице.

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Индии полицейские задержали мужчину по имени Нитин, который напал на своего соседа с мечом и отсек ему ухо. О случившемся сообщило издание India Today.

Мужчина совершил преступление на почве ревности. Он был убежден, что его жена состоит в тайной любовной связи с их общим знакомым Абхишеком, что регулярно становилось поводом для семейных конфликтов и в итоге привело к нападению.

Кровавая расправа была зафиксирована камерами видеонаблюдения. Нитин выбрал момент, когда его предполагаемый соперник Абхишек был увлечен беседой с прохожим и не замечал опасности.

Нападавший незаметно подобрался к мужчине со спины и нанес резкий удар мечом. Пострадавший пытался защититься и закрыться руками, однако холодное оружие достигло цели — Абхишек лишился части уха.

После удара окровавленный мужчина рухнул на землю. Он пытался зажать рану, чтобы остановить сильное кровотечение. Очевидцы происшествия не остались в стороне и смогли скрутить вооруженного ревнивца до приезда полиции. Пока прохожие удерживали Нитина, пострадавший поднялся и скрылся с места нападения на велосипеде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

