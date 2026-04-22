Лишилась языка: девушка приняла рак во рту за стоматит

Дарья Орлова
Она узнала свой диагноз после длительных попыток вылечить обычные эрозии.

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Daily Mail: девушка приняла онкологический процесс во рту за стоматит

Жительница Великобритании Оливия Доннелли лишилась половины языка из-за развития онкологического процесса, возникшего на фоне затяжных поражений полости рта. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Источником проблем стали болезненные язвы, на которые 25-летняя девушка изначально не обратила должного внимания. Только спустя год регулярных обследований и мучительных болей, мешавших приему пищи и разговорам, врачи смогли установить истинную причину ее состояния.

В январе 2025 года после консультации со стоматологом пациентке провели биопсию, которая выявила наличие красного плоского лишая. Это воспалительное заболевание является серьезным фактором риска для возникновения злокачественных опухолей в ротовой полости.

Ситуация обострилась, когда после временного улучшения симптомы вернулись, а на языке образовалось твердое уплотнение в виде шишки.

Повторное медицинское исследование подтвердило страшный диагноз — рак. Чтобы спасти жизнь пациентке, хирурги провели радикальную операцию по удалению пораженной части органа.

В дальнейшем медики планируют восстановить язык, используя ткани, взятые из кожного трансплантата с запястья девушки. Впереди у британки длительный период сложной реабилитации.

Ей предстоит заново осваивать навыки речи и учиться самостоятельному питанию, так как на текущий момент она вынуждена получать пищу через специальный зонд. До этого медики долго пытались связать ее язвы с диабетом или авитаминозом.

