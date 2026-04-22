Крики, ругань и хлопок: квартиру в Благовещенске, где погиб ребенок, могли поджечь

Дарья Корзина
Жильцы рассказали про известного агрессивным поведением соседа.

В многоквартирном жилом доме в Благовещенске произошел пожар, в результате которого погибли три человека, включая ребенка. Источник 5-tv.ru выдвигает версию, что к возгоранию причастен один из проживающих в квартире, где начался пожар, мужчин.

По имеющимся данным, житель дома отличался агрессивным поведением. Ранее его соседи неоднократно обращались в полицию из-за конфликтов и угроз. Непосредственно перед пожаром, по данным источника, в подъезде слышались крики, после чего раздался сильный хлопок.

По предварительной информации, очаг возгорания находился в квартире на третьем этаже четырехэтажного дома. После прибытия первых пожарных подразделений в подъезде фиксировалось сильное задымление. Основные усилия спасателей были сосредоточены на эвакуации жильцов и ликвидации огня. В ходе разведки звенья газодымозащитной службы обнаружили тела погибших.

Сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств вывели из соседних квартир 13 человек, в том числе троих детей. Еще один ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров.

К тушению привлекли 22 человека и пять единиц техники, из них 18 специалистов и четыре единицы техники — силы МЧС России. На месте происшествия работают психологи, оказывающие помощь пострадавшим и их родственникам.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

