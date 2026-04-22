«Нам страшно»: в Германии представили первую в истории военную стратегию Бундесвера

Помимо финансирования Украины, в Европе повышают расходы и на собственную армию. Так, Германия представила первую в истории военную стратегию Бундесвера. Ее главная цель — это сделать немецкие Вооруженные силы самыми мощными на европейском континенте. Для этого численность армии значительно увеличат.

Также в центре внимания новой стратегии, ожидаемо, — угроза со стороны России. К чему может привести такой курс Берлина — выяснил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Желто-черный галстук Писториуса для сегодняшней презентации — как сигнальная лента. Германия снова грозит и становится зоной опасности. Впервые после разгрома фашизма и создания Бундесвера представлена не оборонная, а именно военная стратегия ФРГ.

«Мы наладили работу, которая действительно представляет собой сдвиг в приоритетах, нечто совершенно беспрецедентное за последние 40-50 лет истории Вооруженных сил», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Россия зафиксирована основным противником, Украина — как полигон и школа реальной войны. Генералы Бундесвера снова делают свои безумные то ли прогнозы, то ли уже ставки, в открытую готовясь к боестолкновению в 2029 году.

«Как военные, мы должны быть готовы к худшему сценарию. Означает ли это, что в 2029 году что-то произойдет? Я тоже не могу вам этого сказать. Но такая возможность существует в 2029 году, и мы к этому готовимся», — считает генерал-инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер.

Как раз для этого они во что бы то ни стало хотят заполучить главенствующую роль немецкой армии и внутри страны, да и во всем НАТО. План включает масштабное перевооружение и быстрое развертывание таких бригад, как в Литве, где до российских границ всего-то несколько десятков километров.

Целиком же новую стратегию даже не представят широкой публике — на сайте Вооруженных сил Германии капслоком указали на гриф «Секретно». Зато еще как в открытую ведут свой агитпроп для создания постоянного резерва в сотни тысяч человек. Рекрутинг со всех экранов, автобусных остановок и на центральных вокзалах страны.

Реклама службы в армии на каждом шагу и каждом углу. У самого Бундесвера, конечно же, размером практически со здание министерства обороны. Не дают прохода на крупнейшей фитнес-ярмарке в Кельне, где всегда много молодых и сильных: не просто отжался, а упал-отжался. Попробуй себя в полной армейской экипировке.

Выбираешь будущую профессию — приглядись вот к такой веселой службе. Заманивают даже школьников и школьниц Tik-Tok-роликами с танцами на тяжелой бронетехнике. Только, судя по усиливающимся акциям протеста против такой обязательной воинской повинности, в казармы немецкая молодежь не сильно рвется.

«Мы сегодня снова вышли на улицы, потому что эта тема все еще у нас в голове. Нам страшно. Нам теперь страшно из-за этих анкет. Мы не хотим войны. Мы не хотим обязательной военной службы», — подчеркнул протестующий Леон Отт.

Их мамы и папы и, особенно, немецкие дедушки тоже не поддерживают такой карьерный путь своих детей

«Я родился в 1945 году... Именно поэтому я никогда не служил в армии. Мой сын и мои внуки тоже не должны туда идти. Нам нужно не оружие, а мирная политика», — считает местный житель.

Но уже и возраст резервистов увеличили с 65 до 70 лет, а молодым людям стали запрещать надолго покидать страну без особого уведомления.

Но есть и такая мрачная обратная сторона германского министерства обороны, в буквальном смысле этого слова, которую не принято рекламировать и о которой не говорят громко вслух. Рядом с парадным плацом — мемориал по погибшим, в том числе, во время зарубежных миссий Бундесвера. И чем толще становятся новые военные стратегии ФРГ, тем больше страниц, видимо, будет и у этой «книги павших», и вряд ли только одной.

