Витаминная ловушка: как обычные добавки разрушают нервную систему

Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

Популярные БАДы могут стать причиной инвалидности при неправильном подходе.

Как витамины могут разрушить нервную систему последствия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Mirror: витамины могут разрушать нервную систему

Популярный витамин B6 при избыточном потреблении способен оказывать токсическое воздействие на организм и провоцировать серьезные повреждения нервных тканей. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на предупреждение известного невролога Байбина Чена.

Врач подчеркнул, что многие пациенты ошибочно считают аптечные добавки абсолютно безвредными из-за их природного происхождения. Однако накопление в организме определенных веществ, включая жирорастворимые витамины A, D, E и K, а также водорастворимые группы B и C, может привести к тяжелым медицинским последствиям.

Особое внимание доктор Чен уделил витамину B6 (пиридоксину), который необходим для обмена веществ и выработки гемоглобина.

«Многие удивляются, что витамином B6 можно отравиться. В своей практике я не раз видел, как высокие дозы B6 нарушали передачу нервных сигналов и повреждали сенсорные нейроны, что приводило к дегенерации нервных волокон», — отметил невролог.

По словам специалиста, основной риск заключается не в разовом приеме большой дозы, а в «наслаивании» различных добавок. Один из пациентов врача заработал нейропатию, одновременно употребляя мультивитамины, энергетические напитки, успокоительные средства и препараты для сна, в каждом из которых содержался B6.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) подтверждает данные опасения, указывая, что ежедневный прием 200 мг и более пиридоксина провоцирует потерю чувствительности в конечностях, известную как периферическая нейропатия.

Специалисты NHS предупреждают, что если при кратковременном избытке состояние пациента улучшается после отмены БАДов, то при длительном приеме высоких доз повреждения могут стать необратимыми. Официальная рекомендация врачей — не превышать дозировку в 10 мг витамина B6 в сутки, если иное не предписано медицинским специалистом на основе анализов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:15
Дыхание севера: какая погода ждет москвичей 23 апреля
23:03
«Заставили написать»: Шура выпустил книгу о себе
22:55
Реновация полным ходом: более 66 тысяч семей в Москве получили бесплатную помощь при переезде
22:35
Собянин утвердил приоритеты системы соцзащиты на 2026 год
22:27
Группа «БиС» представила первый после воссоединения клип
22:23
Путин выпил шампанского с чемпионами мира по боксу

Сейчас читают

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Лишилась языка: девушка приняла рак во рту за стоматит
Снова увеличат: когда состоится ближайшая индексация пенсий в 2026 году
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео