В Москве временно закроют Мавзолей Ленина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
С 23 апреля по 17 мая 2026 года для посетителей будет закрыт Мавзолей Владимира Ленина, расположенный на Красной площади в Москве. Об этом говорится в соответствующем заявлении Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает ТАСС.
Помимо самого здания Мавзолея, в указанный период также нельзя будет попасть к некрополю, находящемуся у Кремлевской стены.
Хотя в официальном сообщении ФСО конкретные основания для введения ограничений не приводятся, такие меры являются традиционными для середины весны.
Обычно это связано с проведением масштабных подготовительных мероприятий на главной площади страны в преддверии проведения парада Победы 9 Мая.
В 2025 году достопримечательность также была недоступна для туристов и жителей столицы в аналогичные даты — с 23 апреля по 19 мая.
Кроме праздничных приготовлений, объект периодически закрывают по техническим причинам. Например, в 2025 году Мавзолей не работал с середины февраля до середины апреля из-за плановых профилактических работ. Их специалисты проводят каждые два года для поддержания сохранности памятника и его содержимого. Последние профилактические мероприятия заняли около двух месяцев.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
25%
Нашли ошибку?