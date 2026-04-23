В Москве временно закроют Мавзолей Ленина

Также нельзя будет попасть к некрополю, находящемуся у Кремлевской стены.

По какому графику работает Мавзолей Ленина в 2026 году

С 23 апреля по 17 мая 2026 года для посетителей будет закрыт Мавзолей Владимира Ленина, расположенный на Красной площади в Москве. Об этом говорится в соответствующем заявлении Федеральной службы охраны (ФСО),  сообщает ТАСС.

Помимо самого здания Мавзолея, в указанный период также нельзя будет попасть к некрополю, находящемуся у Кремлевской стены.

Хотя в официальном сообщении ФСО конкретные основания для введения ограничений не приводятся, такие меры являются традиционными для середины весны.

Обычно это связано с проведением масштабных подготовительных мероприятий на главной площади страны в преддверии проведения парада Победы 9 Мая.

В 2025 году достопримечательность также была недоступна для туристов и жителей столицы в аналогичные даты — с 23 апреля по 19 мая.

Кроме праздничных приготовлений, объект периодически закрывают по техническим причинам. Например, в 2025 году Мавзолей не работал с середины февраля до середины апреля из-за плановых профилактических работ. Их специалисты проводят каждые два года для поддержания сохранности памятника и его содержимого. Последние профилактические мероприятия заняли около двух месяцев.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
