Добьются желаемого: почему Киев может снова перекрыть нефтепровод «Дружба»

|
Петер Мадьяр ранее заявлял, что выступает против энергетического шантажа со стороны Украины.

Может ли Украина снова перекрыть трубопровод «Дружба»

Фото: Patrick Pleul/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киев может перекрыть трубопровод «Дружба», получив европейский кредит на 90 миллиардов евро. Об этом сообщило немецкое издание Die Weltwoche.

В издании намекнули на неестественный характер «самовосстановления» нефтепровода, произошедшего сразу после поражения партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах.

Автор публикации отметил, что по «Дружбе» теперь польется не только нефть, но и финансовые средства — а именно кредит Евросоюза. Также в статье поднят вопрос о том, нужно ли Еврозоне в принципе финансировать страну, которая намеренно вредит ее гражданам.

Ранее будущий премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что выступает против шантажа со стороны Украины и потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского восстановить поставки нефти.

Киев шантажирует Будапешт с февраля — украинская сторона перекрыла трубопровод и заявила о ЧП, не подпустив к объекту венгерских специалистов. В ответ Венгрия заблокировала 90 миллиардов евро западной помощи Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
