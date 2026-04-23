Киев может снова перекрыть нефтепровод «Дружба»

Киев может перекрыть трубопровод «Дружба», получив европейский кредит на 90 миллиардов евро. Об этом сообщило немецкое издание Die Weltwoche.

В издании намекнули на неестественный характер «самовосстановления» нефтепровода, произошедшего сразу после поражения партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах.

Автор публикации отметил, что по «Дружбе» теперь польется не только нефть, но и финансовые средства — а именно кредит Евросоюза. Также в статье поднят вопрос о том, нужно ли Еврозоне в принципе финансировать страну, которая намеренно вредит ее гражданам.

Ранее будущий премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что выступает против шантажа со стороны Украины и потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского восстановить поставки нефти.

Киев шантажирует Будапешт с февраля — украинская сторона перекрыла трубопровод и заявила о ЧП, не подпустив к объекту венгерских специалистов. В ответ Венгрия заблокировала 90 миллиардов евро западной помощи Украине.

