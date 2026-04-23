Отцы на замене: в России мужчины массово хотят уйти в декрет

В России половина работающих мужчин хотят уйти в декрет вместо жен

Половина работающих и состоящих в браке мужчин в России выразили готовность оформить отпуск по уходу за ребенком вместо своих жен. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного сервисом SuperJob.

Согласно полученным данным, текущие показатели демонстрируют уникальную для страны ситуацию. Впервые за последние одиннадцать лет количество потенциальных сторонников «мужского декрета» сравнялось с числом противников такой идеи.

Специалисты подчеркивают, что около 33% респондентов абсолютно уверены в своем желании подменить жену дома. Еще 17% скорее склоняются к положительному решению в случае возникновения подобной необходимости.

Интерес к домашним обязанностям среди сильного пола достиг исторического максимума. Если в 2025 году категорически против декретного отпуска выступали 34% мужчин, то к весне 2026 года этот показатель сократился до 29%.

Аналогичная динамика прослеживается и среди тех, кто лишь частично не одобряет подобную практику. Их доля уменьшилась с 23% до 21%.

Отмечается, что теоретические рассуждения уже находят воплощение в реальной жизни. Работодатели подтверждают, что в каждой шестой российской компании за прошедший год фиксировались факты ухода сотрудников-мужчин в отпуск по уходу за детьми.

В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных россиян, которые состоят в отношениях и планируют в будущем пополнение в семействе.

