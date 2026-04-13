Прямой путь к женскому алкоголизму: почему бокал вина за ужином опаснее, чем кажется

Бокал вина за ужином стал для многих женщин привычным ритуалом. Снять напряжение после рабочего дня, расслабиться, сделать вечер «уютнее».

«Я же не пью много, это просто вино», — так часто звучит ответ на тревожные взгляды мужа или собственные внутренние сомнения.

Но где та грань, после которой эстетичный ритуал превращается в зависимость? И почему женский организм, вопреки расхожему мнению о «культурном питье», оказывается гораздо более уязвимым перед алкоголем, чем мужской?

Клинический психолог Ирина Грекова эксклюзивно для 5-tv.ru разбирает ситуации, когда ежедневный бокал вина или другие алкогольные привычки женщины становятся поводом для беспокойства — как для нее самой, так и для ее близких.

Почему употребление бокала вина за ужином плохо сказывается на здоровье женщины

Многие женщины считают, что бокал красного вина за ужином — это эстетично, полезно для сердца и уж точно не идет ни в какое сравнение с мужским алкоголизмом. Но и здесь психолог призывает не обольщаться.

«Спирты ежедневно перегружают печень вашей дамы, перевозбуждается нервная система. Ухудшается качество сна. Кожа и волосы страдают, так как постоянно происходит нагрузка на организм и происходит обезвоживание. Негативные последствия можно перечислять действительно долго», — перечисляет Ирина Грекова.

По статистике, от общего числа пьющих 40% составляют женщины. И женский организм гораздо менее устойчив к алкоголю, чем мужской. Фермента, расщепляющего этиловый спирт, у хрупкого пола меньше, поэтому они спиваются в разы быстрее.

Такой, казалось бы, безобидный бокал вина каждый вечер — это прямой путь к алкоголизму.

Если женщина утверждает, что ей нравится вкус винограда, можно предложить ей альтернативу — виноградный сок или свежий виноград, отмечает профессионал.

Во всех остальных случаях, как и с мужчинами, нужны разговоры, обсуждения и обращение к специалистам.

Можно ли отучить человека пить алкоголь

На этот вопрос у Ирины Грековой есть четкий ответ: возможно, но только если человек сам этого захочет и сам будет прилагать усилия.

Никакие уговоры, скандалы, ультиматумы и манипуляции не заменят собственного решения зависимого.

«Стоит понимать, что чем дольше и чем больше пьет человек, тем сложнее ему помочь. Если вы заметили, что ваш близкий начал пить, то поговорите с ним. Не откладывайте это на месяцы и тем более на годы. С поддержкой близких людей гораздо быстрее человек выйдет из зависимости, чем в самостоятельном, в одиноком состоянии», — советует психолог.

Что будет через десять лет регулярного употребления алкоголя

Картина будущего для человека, регулярно употребляющего алкоголь, довольно мрачная. За десять лет произойдут серьезные изменения, которые затронут все сферы жизни.

«Ухудшение внешнего вида, так как испортится и кожа, и волосы, и зубы, снижение когнитивных функций, нарушается речь, память, особенно трудно запоминается новая информация. Снижается внимание, снижается критичность, адаптация к изменениям. Развитие сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение деятельности печени вплоть до цирроза», — перечисляет Ирина Грекова.

Что произойдет с организмом после отказа от употребления алкоголя

Положительные изменения начинаются уже через пару недель после отказа от алкоголя. Возвращается жизненная энергия, нормализуется давление, восстанавливается сон.

Через месяц улучшается память, снижается тревожность, повышается либидо. А через год восстанавливается работоспособность, работа внутренних органов и центральной нервной системы.

Но есть и важный нюанс: спустя год после отказа от алкоголя очень высок риск срыва. В этот период человек особенно уязвим, и поддержка близких становится критически важной.

В завершение Ирина Грекова дает важный совет, который касается не только тех, кто столкнулся с алкоголизмом в семье, но и всех, кто хочет сохранить свое здоровье и благополучие.

«Старайтесь относиться к себе максимально бережно. Выбирайте партнера со схожими интересами и установками. Не ухудшайте свою жизнь и здоровье ради кого-то», — призывает психолог.

И напоминает, что в сложных ситуациях всегда можно обратиться за помощью. Горячие линии, группы поддержки, наркологи, психиатры, клинические психологи — специалисты готовы помочь и поддержать тех, кто решил справиться с зависимостью или созависимостью. Ведь здоровье у каждого одно, и оно стоит того, чтобы его беречь.