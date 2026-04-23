Суд продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Инфлюенсер проходит по делу об отмывании 127 миллионов рублей.

Тверской районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной до 1 августа. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Инфлюенсер проходит по делу об отмывании 127 миллионов рублей. Как стало известно в суде, фигурантка частично признала вину. Она согласилась с выводами налоговых органов о применении схем дробления бизнеса, однако не признала все предъявленные обвинения.

До этого Митрошина допускала, что средства, направленные на покупку недвижимости, могли быть получены ею в результате налоговой оптимизации. Следствие считает, что в 2021 году, имея задолженность перед бюджетом, блогер приобрела элитную квартиру в центре Москвы с целью легализации средств.

Митрошину задержали 7 марта 2025 года в аэропорту Сочи после ее прилета из Дубая. На тот момент она впервые за несколько лет вернулась в Россию, ранее проживая в ОАЭ.

Параллельно с уголовным делом рассматривается вопрос о финансовых обязательствах блогера. Федеральная налоговая служба России в октябре 2025 года подала заявление о признании Александры банкротом. Сумма требований по материалам дела составляет около 211 миллионов рублей.

Расследование продолжается. Окончательное решение по делу суд пока не принял.

Ранее адвокат Митрошиной убедила блогера, что ее внесли в «черный список» властей.

