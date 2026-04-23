«Дикая фантазия»: порноактрисы поддержали скандальную кампанию депутата

Диана Кулманакова 22 0

Оппоненты настаивают — политик отвлекает внимание от действительно важных государственных дел.

Депутат планирует пронести секс-игрушки в парламент Британии

Daily Star: в Британии порноактрисы поддержали депутата в вопросе секс-игрушек

Британские порноактрисы выступили в поддержку кампании депутата парламента Саманты Ниблетт, направленной на радикальное изменение системы сексуального образования и открытое обсуждение интимного здоровья. Об этом сообщает Daily Star.

Представительница Лейбористской партии инициировала движение под лозунгом «Да, пожалуйста, секс, мы — британцы!», в рамках которого она планирует принести интимные товары в здание парламента. Основная цель акции заключается в том, чтобы развеять мифы вокруг темы удовольствия и сместить акцент в образовании с сугубо медицинских аспектов на вопросы физического и ментального благополучия граждан.

Звезды индустрии для взрослых выразили обеспокоенность тем, что современные подростки воспринимают порнографию как инструкцию к действию. Одна из порноактрис отметила, что школьникам важно объяснять разницу между съемочной площадкой и реальной жизнью.

«Я действительно считаю, что сексуальное образование в школах очень важно, и оно должно охватывать больше, чем просто защиту и согласие. Не каждый подросток самостоятельно осознает, что порно и секс в реальной жизни в большинстве случаев — это очень разные вещи», — отметила она.

По мнению актрисы, многие молодые люди испытывают излишнее давление во время первого опыта, ожидая идеального соответствия экранным образам, тогда как в действительности все может быть неловко и не так эффектно.

К обсуждению присоединилась и 43-летняя звезда индустрии для взрослых, которая назвала порно «актерской игрой по сценарию» и «дикой фантазией». Женщина подчеркнула, что реальная близость — это прежде всего интимное исследование другого человека.

Сама Саманта Ниблетт, запустившая акцию совместно с экспертом Синди Галлоп, настаивает на пользе открытого диалога о мастурбации. Депутат утверждает, что это помогает справляться с различными проблемами — от менструальных болей до профилактики серьезных заболеваний. Политик открыто заявляет, что депутатам не должно быть стыдно за свои предпочтения, так как тема секса естественна для каждого.

Несмотря на критику со стороны лидера консерваторов Кеми Баденох, обвинившей лейбористов в отвлечении от важных государственных дел, сторонники реформы продолжают настаивать на своем.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:20
«Дикая фантазия»: порноактрисы поддержали скандальную кампанию депутата
15:15
Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине на 90 миллиардов евро
15:05
«Двойной удар по кишечнику»: как поздние приемы пищи вредят здоровью
15:00
Топливные компании и мотоспорт поддержали закон о запрете продажи бензина детям
14:58
Литва вдвое расширит военный полигон у границ Калининградской области
14:58
В Финляндии могут разрешить ввоз в страну ядерного оружия

Сейчас читают

Жуткая бойня: в Волгоградской области мужчина ранил жену и убил ее любовника
Женщина поймала и избила подростка за скрытую съемку в туалете
В Великобритании пожизненно запретят продавать сигареты родившимся после 2008 года
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео