Литва вдвое расширит военный полигон у границ Калининградской области

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 39 0

В Совбезе РФ назвали эти действия курсом на милитаризацию и созданием очага напряженности.

Литва увеличивает военный полигон около Калининграда вдвое

Парламент Литвы единогласно проголосовал за увеличение площади полигона в Таурагском районе, расположенного в непосредственной близости от российского эксклава. Об этом сообщается на официальном сайте литовского госоргана.

Согласно принятым поправкам, территория для маневров у города Таураге вырастет до 2334 гектаров, то есть ровно в два раза. В пояснительной записке уточняется, что расширенное пространство задействуют для отработки тактических маневров и передвижения боевой техники сухопутных сил.

«Полигон будет служить для проведения учений по маневрированию боевой техники армии Литвы, тактических маневров. Его расширение позволит равномерно распределить военные учения по всей территории Литвы», — говорится в заявлении парламента.

Министр обороны балтийской республики Робертас Каунас объяснил необходимость столь резкого шага кардинальным изменением ситуации в сфере безопасности. По его словам, прежние мощности уже не отвечали текущим вызовам.

Практически синхронно с голосованием в Сейме последовал комментарий из аппарата Совета безопасности России. Представители ведомства заявили, что военно-политическое руководство Литвы продолжает осознанный курс на форсированную милитаризацию страны, сознательно формируя очаг напряженности непосредственно у калининградских рубежей.

В Москве также обратили внимание на символическое событие, прошедшее в городе Укмерге. Там состоялась церемония вручения боевого знамени вновь формируемой 1-й литовской дивизии. В Совбезе РФ эти процессы рассматривают как звенья одной цепи, ведущей к наращиванию иностранного военного присутствия в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал о запрете в школах Латвии разговаривать на русском языке.

Последние новости

15:35
Молодые уходят, пенсионеры остаются: россияне отказываются работать на заводе
15:20
«Дикая фантазия»: порноактрисы поддержали скандальную кампанию депутата
15:15
Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине на 90 миллиардов евро
15:05
«Двойной удар по кишечнику»: как поздние приемы пищи вредят здоровью
15:00
Топливные компании и мотоспорт поддержали закон о запрете продажи бензина детям
14:58
Литва вдвое расширит военный полигон у границ Калининградской области

Сейчас читают

Жуткая бойня: в Волгоградской области мужчина ранил жену и убил ее любовника
Женщина поймала и избила подростка за скрытую съемку в туалете
В Великобритании пожизненно запретят продавать сигареты родившимся после 2008 года
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео