Страны Евросоюза дали окончательный зеленый свет крупнейшему кредиту для Киева и новому витку экономической войны против Москвы. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

Послы 27 государств-членов на встрече в Брюсселе запустили письменную процедуру утверждения обоих решений, она завершилась.

Финансовый пакет для Украины в размере 90 миллиардов евро разделен на два транша по 45 миллиардов в 2026 и 2027 годах. Из общей суммы 60 миллиардов направят на военные нужды, еще 30 миллиардов — на латание бюджетных дыр. Средства предоставляются в виде беспроцентных займов под гарантии общеевропейского бюджета.

Изначально Еврокомиссия внесла проект ограничений еще в начале февраля 2026 года. Однако Венгрия и Словакия наложили вето, увязав разблокировку с возобновлением прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о невозможности помочь Украине через санкции против России. По его словам, одобрение 20-го пакета ограничений и кредита в размере 90 миллиардов евро не повлияют на обстановку на Украине.

Политик призвал европейские страны вернуться к экспорту российских энергоресурсов, чтобы преодолеть энергетический кризис и остановить рост цен, который может вызвать недовольство среди граждан и массовые протесты.

