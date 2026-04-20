«Только государственный»: в школах Латвии запретили говорить на русском языке

Александра Якимчук
Даже в свободное время на территории образовательного учреждения дети не могут общаться в удобной для них форме.

В школах Латвии запретили разговаривать на русском языке. Об этом РИА Новости рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов.

«Ряд законов был принят. Например, запрет ученикам в рамках школы в свободное время, но на территории школы, между собой говорить на другом языке, кроме государственного», — отметил он.

Росликов подчеркнул, что это решение было завуалированной мерой по запрету русского языка. Многими латышскими политиками он воспринимается как «кухонный» язык. То есть на нем можно разговаривать в бытовых условиях, на условной кухне, между собой, а где-то за пределами — нет.

Более того, русский ограничивают не только в школах, но и в детских садах. Многие воспитатели хотят, по словам депутата, «отличиться». Они запрещают маленьким детям общаться между собой на русском языке, даже если он для них родной.

Также Росликов отметил, что не редкостью стали ситуации, когда людям отказывали в обслуживании в том или ином месте, если клиент говорил не на латышском языке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Латвия, Литва и Эстония пытаются помешать Фицо прилететь в Москву на День Победы. Ради этого в странах Прибалтики закрыли воздушное пространство для пролета самолета премьера Словакии.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

11:19
Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
11:07
«Общаемся как братья»: Александр Лукашенко про Владимира Путина
11:04
От деревни до Пекина: где учится сын Александра Лукашенко Николай
10:50
Два этапа: раскрыт порядок индексации пенсий в 2027 году
10:34
Основная причина внезапной смерти: какая болезнь сердца протекает без симптомов
10:19
В Ставропольском крае ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео