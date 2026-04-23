Зловещий манифест: готовы ли США к глобальной войне

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 72 0

Миллиардеры из IT-компании призвали американцев перестать боятся ядерного оружия и вернуть воинский призыв.

К чему приведет манифест Palantir

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov

Сотрудник РАН Царегородцева: манифест спонсоров Трампа — предвыборный трюк

Представители IT-компании Palantir Technologies, которую создали при поддержке ЦРУ, опубликовали манифест. В нем они призывают американцев перестать бояться ядерной войны, вернуть воинский призыв и довериться миллиардерам, управляющим технологиями будущего. Старший научный сотрудник Российской академии наук (РАН) Галина Царегородцева в беседе с РИА Новости объяснила, чем могут грозить такие заявления для мира.

Авторы манифеста уверены, что эпоха «мягкой силы» прошла. Они призывают создать мощное ИИ-оружие и не задумываться о моральной стороне решений. Кроме того, миллиардеры требуют отменить «обезвреживание» Германии и Японии.

Галина Царегородцева сомневается, что эти идеи станут реальной программой действий. По мнению эксперта, публикация манифеста может быть лишь попыткой мобилизовать радикальное крыло республиканцев перед выборами.

Также специалист не исключила, что Трамп может использовать радикальных миллиардеров как «козлов отпущения» за свои будущие непопулярные решения.

Эксперт также отметила, что в конечном итоге все зависит от того, насколько само американское общество готово к реализации таких агрессивных идей.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

